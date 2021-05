È un vero e proprio bollettino di guerra quello ci arriva in serata dopo la 5a tappa del Giro d'Italia. La frazione vinta da Caleb Ewan ) doveva essere la più semplice del Giro: totalmente pianeggiante, senza neanche un GPM. Il finale era però costellato di curve e spartitraffici e questo ha creato non pochi problemi ai corridori, vittime di diverse cadute. A farne le spese è stato anche, il capitano della Bahrain Victorious che sembrava avere una buona condizione in questo inizio di Giro d'Italia ( la classifica dei big ). Il basco non è neanche arrivato al traguardo, nonostante l'attesa di quattro suoi compagni che speravano di portarlo a Cattolica. Niente da fare: il suo Giro finisce qui a causa dellae la rottura di molteplici costole . Il corridore si è detto però speranzoso di tornare il più presto possibile in bici. In bocca al lupo!

Non va tanto meglio anche adell'AG2R Citroën, vittima anche lui della stessa caduta. Per lui una frattura alla clavicola sinistra e Giro addio. Il tutto “causato” dallo scontro dicontro l'addetto alla sicurezza stradale, con il corridore dell'UAE Emirates che ha creato così l'effetto domino. La maglia azzurra di questo Giro d'Italia, e vincitore della frazione di Sestola , è comunque giunto al traguardo, come terzultimo, ma è stato subito trasportato in ospedale. Per lui niente frattura, ma una. Non c'è ancora l'ufficialità, ma se la commozione dovesse persistere fino a domattina anche lui sarà costretto al ritiro come da protocollo medico.