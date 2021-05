Ciclismo

Giro d'Italia - Egan Bernal: "Abbiamo speso tante energie, spero di riposare domani"

GIRO D'ITALIA - A guardare quanto successo nella tappa di Bagno di Romagna, sembra che non sia successo nulla, ma Bernal si dice molto stanco a fine giornata. Anche perché, per controllare la situazione in gruppo, si è fatto davvero fatica. Giornata più di riposo domani? Dovrebbe arrivare la fuga...

00:01:19, un' ora fa