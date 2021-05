Ciclismo

Giro d'Italia - Egan Bernal: "La schiena ha risposto bene, ma il Giro è lungo"

GIRO D'ITALIA - Egan Bernal, il favorito numero 1 per la vittoria del Giro d'Italia è soddisfatto del primo test per i big nella tappa di Sestola. Però non fa proclami perché quanto ha guadagnato ieri è più frutto di una giornata molto ostica da superare (pioggia, vento, freddo) che non ha rispecchiato i reali valori in campo. Ma è contento perché la schiena ha risposto bene.

00:01:07, un' ora fa