Giro d'Italia - Egan Bernal: "Stavo bene e ho visto la possibilità di guadagnare su tutti gli avver"

GIRO D'ITALIA - Egan Bernal spiega l'attacco finale sul Passo del Lume Spento, in combinata con Buchmann. Vedendo le facce dei propri rivali, il colombiano aveva capito che erano tutti al limite dopo lo sterrato ed ecco l'attacco per guadagnare altri secondi/minuti sugli avversari di classifica. Bernal ha colto la palla al balzo, ma lui stesso dice che non è ancora finita.

00:01:30, 28 minuti fa