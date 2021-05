Ciclismo

Giro d'Italia - Elia Viviani: "È la tappa dei miei sogni, sprinterò a casa mia. Darò il massimo"

GIRO D'ITALIA - Grande felicità per Elia Viviani perché il Giro arriva a Verona, a casa sua. Il corridore della Cofidis vuole centrare la sua prima vittoria in questa edizione facendolo in strade che conosce bene. Poi dopo aver saputo di essere il portabandiera dell'Italia...

00:01:38, 37 minuti fa