Giro d'Italia - Filippo Fiorelli: "Che corridore sono? Ancora non lo so, posso crescere tanto"

GIRO D'ITALIA - Si è piazzato in una tappa per velocisti, si è piazzato anche in una tappa di montagna. Ma che corridore è Filippo Fiorelli? Uno da Classiche? Neanche l'atleta della Bardiani lo sa esattamente: "Sicuramente non sono un velocista puro, ma posso fare meglio e crescere ancora. Obiettivi? Vincere una tappa per la mia famiglia e per la mia squadra".

00:01:50, 40 minuti fa