Ciclismo

Giro d'Italia - Ganna: "Ho lavorato per la squadra. Fuga? Perché non provarci..."

GIRO D'ITALIA - Filippo Ganna torna sulla tappa di Sestola e spiega il lavoro fatto in testa al gruppo e le fatiche fatte per tenere la fuga a distanza di sicurezza: "Ma 1 contro 25 era un po' difficile". Poi sulle prossime tappe: "Speriamo in Egan Bernal che ieri ha attaccato nel finale, che sia di buono auspicio. Se vado in fuga? Perché non provarci nei prossimi giorni? Chissà".

00:01:46, 2 ore fa