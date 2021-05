Ciclismo

Giro d'Italia - Gaviria: "Non vinco da tanto tempo, daremo il massimo per farcela"

GIRO D'ITALIA - Non vince una tappa al Giro dal 2019, da Orbetello, e Gaviria vuole a tutti i costi ritrovare il successo e il sorriso già dalla tappa di Novara, prima occasione per i velocisti in questa edizione.

00:00:50, un' ora fa