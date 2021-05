Ciclismo

Giro d'Italia - Il Giro delle prime volte: Merlier, van der Hoorn e Basso da ds

GIRO D'ITALIA - Questo è il Giro delle prime volte, per l'Intermarché-Wanty-Gobert che è diventata squadra World Tour, ma anche per Eolo Kometa e Alpecin-Fenix che hanno avuto per la prima volta l'invito alla Corsa Rosa. E sono state tutte protagoniste: successi per Merlier e van der Hoorn e maglia azzurra di miglior scalatore per Albanese della Eolo di Basso.

