Ciclismo

Giro d'Italia - Il manager della Qhubeka: "La vittoria di Schmid sullo sterrato? L'abbiamo programmata a febbraio"

GIRO D'ITALIA - Qhubeka Assos in grande spolvero in questa edizione del Giro con le vittorie di Mauro Schmid, Giacomo Nizzolo e Victor Campenaerts in pochissimi giorni. Il team manager della squadra sudafricana, Douglas Ryder, è molto emozionato nel raccontare la vittoria di Schmid a Montalcino, confidando che era stata studiata e programmata dal febbraio scorso. Ancora prima delle Strade Bianche.

00:04:07, 11 minuti fa