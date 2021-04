Il ciclista olandese, come annunciato dal team Jumbo-Visma in questa mattinata di martedì 27 aprile, sarà alla partenza del Giro d'Italia 2021. Venerdì 7 maggio scadrà la squalifica inflitta dall’UCI in seguito ai fatti del Tour de Pologne dello scorso anno e il giorno successivo, sabato 8 maggio, il velocista tornerà ad attaccare il numero sulla schiena. Diversamente dalle previsioni, infatti, Groenewegen sarà al via del Giro d’Italia per il suo debutto stagionale e quello assoluto in carriera alla corsa rosa.