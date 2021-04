Brandon McNulty in altre corse. Lo statunitense aveva fatto il capitano proprio al Giro dello scorso anno, mostrando eccellenti qualità a cronometro anche se aveva palesato un po' di sofferenza sulle lunghe salite: risultato, McNulty al Tour dove farà il gregario dello sloveno che andrà a caccia della seconda Grande Boucle consecutiva ( Doveva essere il capitano dell'UAE Emirates al Giro d'Italia , ma il team emiratino ha fatto un passo indietro e ha deciso di spostarein altre corse. Lo statunitense aveva fatto il capitano proprio al Giro dello scorso anno, mostrando eccellenti qualità a cronometro anche se aveva palesato un po' di sofferenza sulle lunghe salite: risultato, un 15° posto nella generale . Però, con la crescita e l'esperienza, avrebbe potuto ambire ad una top 5 in questo 2021. Cambio di programma e, su indicazione di Pogacar, si è deciso di portaredove farà il gregario dello sloveno che andrà a caccia della seconda Grande Boucle consecutiva ( il percorso del Tour ).

McNulty con Pogacar al Tour. Perché?

Importante cambio di programma per l'UAE che punta a portare la miglior squadra possibile a disposizione di Pogacar. Oltre a McNulty ci saranno, infatti, Majka, Polanc, de la Cruz, Formolo e lo stesso Hirschi che proverà a dare una mano. Perché questo cambio? Roglic ha dato dimostrazione di poter vincere anche i modi non classici? La Ineos al completo fa paura? Sta di fatto che l'obiettivo è avere la squadra più competitiva possibile per liberare il talento di Pogacar.

Pogacar va troppo forte, McNulty si pianta: addio classifica

E al Giro?

Senza McNulty, Davide Formolo diventa il capitano dell'UAE. “Roccia” sarà affiancato da Diego Ulissi e Valerio Conti, entrambi che andranno a caccia di successi personali. Non è detto, però, che Formolo faccia classifica generale. È da un po' che l'ex Bora ha perso quell'obiettivo e, nel caso, potrebbe puntare “più facilmente” alla classifica scalatori del Giro.

