Ciclismo

Giro d'Italia, la rimonta di Bernal, le pendenze dello Zoncolan, la vittoria di Fortunato. Il meglio dall'onboard camera

GIRO D'ITALIA - Riviviamo direttamente dall'onboard camera quanto successo nella tappa dello Zoncolan. Che pendenze! E che rimonta di Bernal che non si lascia scappar via Vlasov in discesa.

00:01:34, un' ora fa