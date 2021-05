Ciclismo

Giro d'Italia - Luca Guercilena (Trek Segafredo): "Volevamo provarci con Nibali; Ciccone si è fatto vedere"

GIRO D'ITALIA - Non è finito il Giro per Nibali, Ciccone e per la Trek Segafredo dopo una giornata da dimenticare sullo sterrato. Luca Guercilena, team manager del team statunitense, spiega le azioni tentate durante la tappa da Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. L'abruzzese crede ancora alla classifica generale e ce lo farà vedere allo Zoncolan.

00:02:09, 41 minuti fa