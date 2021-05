Ciclismo

Giro d'Italia - Matteo Fabbro: "È tornato il pubblico e questo ci dà grande grinta"

GIRO D'ITALIA - Fabbro cerca una fuga vincente, tenendo sott'occhio però i compiti di gregariato e per Sagan e per Buchmann. Poi il corridore italiano si dice felicissimo per la presenza di pubblico sulle strade, cosa che non c'è stata all'ultimo Giro 2020.

