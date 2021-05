In queste settimane si è parlato tanto di, con il secondo corridore positivo al doping in pochi mesi. La positività all'EPO di in un controllo fuori corsa , infatti, non era il primo caso per il team toscano che già al Giro d'Italia 2020 aveva perso un corridore per lo stesso motivo. Si trattava di positivo all'ostarina (Enobosarm) , che ha conosciuto quest'oggi la squalifica comminata a suo carico dall'UCI. Doppia positività per la squadra italiana che l'ha portata a ricevere lei stessa una squalifica, non potendo partecipare a nessuna corsa per 30 giorni , con la Vini Zabù che si è poi autoesclusa dal Giro d'Italia.