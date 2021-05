Ciclismo

Giro d'Italia - Missaglia: "È vero ho scoperto Attila Valter, che soddisfazione vederlo in rosa"

GIRO D'ITALIA - Parla Gabriele Missaglia, direttore sportivo della Qhubeka Assos, ma ex ds della CCC la squadra che ha lanciato tra i professionisti Attila Valter. Missaglia spiega l'evoluzione del corridore ungherese in questi anni fino al 20° posto in classifica del Giro 2020. Poi su Pozzovivo: "Ieri è caduto due volte in 7 km e ha preso il gomito".

00:03:36, 12 minuti fa