Ciclismo

Giro d'Italia - Mohoric vola per terra, Bernal vola sullo sterrato: il miglio della 9a tappa

GIRO D'ITALIA - È battaglia per la fuga, in tanto vogliono partire, anche Damiano Caruso che viene guidato da Mohoric ma in un tratto in discesa lo sloveno cade per terra e si ritira. La fuga parte dopo 75 km, ma Bouwman e Bouchard che si stanno giocando la tappa vengono rimontati da Bernal che sullo sterrato brucia tutti.

00:05:42, 5 minuti fa