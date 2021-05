Ciclismo

Giro d'Italia - Molano: "Provarci? No, io sono qui per aiutare Gaviria"

GIRO D'ITALIA - Con Gaviria andato in fuga, c'è la possibilità anche per Molano. Per il corridore colombiano c'è un solo compito, quello di riuscire a portare Gaviria nella migliore posizione possibile per affrontare lo sprint. Oggi ultima opportunità in settimana per una vittoria di tappa del velocista dell'UAE Emirates.

00:02:03, un' ora fa