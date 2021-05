Ciclismo

Giro d'Italia - Moscon apre la strada per Bernal, Ciccone c'è: gli highlights della 9a tappa

GIRO D'ITALIA - Sembrava arrivasse la fuga con Bouwman e Bouchard a giocarsi la tappa, ma da dietro spunta Bernal che in un sol boccone stacca i rivali di classfica, scavalca i fuggitivi e si prende la sua prima vittoria in un Grande Giro, con tanto di maglia rosa. Valter deve arrendersi, come Evenepoel, Simon Yates e tutti gli altri. Limitano i danni Vlasov e Ciccone.

00:04:25, 12 minuti fa