Ciclismo

Giro d'Italia - Nizzolo: "Groenewegen? Sono curioso, ma per me è un avversario come un altro"

GIRO D'ITALIA - Il campione europeo in carica vuole vincere un po' di tappe a questo Giro d'Italia, nonostante la folta concorrenza. C'è un Groenewegen in più ma, a parte la curiosità, per Nizzolo sarà un avversario come un altro. E poi pensa già a vincere, con la tappa di Novara che sarà la prima vera occasione per gli sprinter.

00:00:58, un' ora fa