Ciclismo

Giro d'Italia - Pasqualon: "Contatto con Sagan? Ero nella mia traiettoria. Spero non sia caduto"

GIRO D'ITALIA - Andrea Pasqualon è contento per questo 5° posto allo sprint di Termoli, anche se è consapevole di aver spinto troppo nello strappo finale che gli ha privato di energie utili per la volata. Poco male. Poi sul contatto con Sagan: "Non so con chi mi sia toccato, spero che non sia successo nulla. Però io ero nella mia traiettoria, c'era lo spazio a sinistra".

00:01:43, un' ora fa