Ciclismo

Giro d'Italia - Pasqualon: "Sono il più vecchio debuttante? Anche Paolini...."

GIRO D'ITALIA - Andrea Pasqualon spiega le gerarchie all'interno dell'Intermarché-Wanty-Gobert. Non sarà lui a provarci a Novara, con uno sprint adatto più a velocisti puri. Pasqualon lavorerà quindi per Minali, ma avrà carta bianca per la tappa di Canale.

00:01:23, un' ora fa