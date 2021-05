Ciclismo

Giro d'Italia - Pellaud in fuga, treno rosa, Merlier come Dumoulin: il meglio della 7a tappa

GIRO D'ITALIA - Tutto si è risolto con una volata di Caleb Ewan che fa 49 in carriera, ma prima c'è stato ben altro. La solita fuga di Simon Pellaud per esempio che si porta in testa nella classifica dei fuggitivi e dei traguardi volanti. Qualche problema per Merlier che è riuscito comunque a spintare alla fine.

00:02:53, un' ora fa