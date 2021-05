Ciclismo

Giro d'Italia - Puccio: "Io e Ganna ci siamo divisi le fatiche. Speriamo di tenere fino alla fine"

GIRO D'ITALIA - Anche oggi tanto lavoro per Salvatore Puccio che, insieme a Filippo Ganna, ha lasciato andare la fuga al momento giusto e ha poi controllato in gruppo per proteggere il proprio capitano Egan Bernal. Ma dureranno fino alla fine i gregari del colombiano? Stanno andando fortissimo...

