Ciclismo

Giro d'Italia - Richeze: "Contenti per Dombrowski, dobbiamo far vincere Richeze"

GIRO D'ITALIA - Dopo la tappa vinta con Dombrowski, l'UAE Emirates vuole la doppietta con Gaviria, soprattutto dopo quanto successo a Novara. Richeze è sicuro del lavoro fatto per studiare questa tappa e spero che non ci siano errori come l'altro giorno.

00:01:05, 13 minuti fa