Ciclismo

Giro d'Italia - Rohan Dennis: "La crono è una sfida contro se stessi. Ganna? È stato più forte di me nel 2020"

GIRO D'ITALIA - La cronometro di Torino è ormai andata e si pensa già a quella conclusiva di Milano. Quella più importante dell'anno, ovviamente, sarà quella di Tokyo dove Rohan Dennis affronterà Filippo Ganna per la medaglia d'oro. Dennis ha ammesso la superiorità di Ganna nel 2020 nelle prove contro il tempo: "Filippo? Io non avevo fatto male in quelle crono, ma è stato più forte di me".

00:03:41, 31 minuti fa