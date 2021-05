Ciclismo

Giro d'Italia - Sagan apre le acque, Taco scambia le borracce: il meglio dall'onboard camera

GIRO D'ITALIA - Riviviamo dall'onboard camera il meglio della 10a frazione del Giro, la tappa con arrivo a Foligno con il successo di Peter Sagan in volata. Per tutto il giorno lo slovacco è stato protagonista in gruppo. Ecco le immagini più belle.

00:01:29, 42 minuti fa