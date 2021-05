Ciclismo

Giro d'Italia - Sagan: "È una tappa per me? E allora speriamo di far bene"

GIRO D'ITALIA - Nuova occasione per i velocisti, ma con strappetto di 200 metri prima dell'ingresso all'ultimo km. Sprint fatto a posta per Peter Sagan? Lui spera che non ci siano cadute e problematiche negli ultimi km come successo l'altro giorno a Cattolica.

00:00:49, 25 minuti fa