Ciclismo

Giro d'Italia - Sagan fa tirare tutta la squadra, vince van der Hoorn: gli highlights della 3a tappa

GIRO D'ITALIA - Tappa non per velocisti puri e Peter Sagan fa di tutto per eliminare i rivali grazie all'andatura sostenuta della sua squadra. Uno dopo l'altro, infatti, viene staccato sulle salite comunque impegnative della terza frazione, ma la corsa vera è davanti. Restano Pellaud e van der Hoorn e l'olandese sfreccia via andando a vincere in solitaria.

00:03:46, 25 minuti fa