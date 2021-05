Ciclismo

Giro d'Italia - Sagan: "Maglia ciclamino? Vedremo, oggi volevo la tappa"

GIRO D'ITALIA - Grazie al successo di Foligno, Peter Sagan balza anche in vetta alla classifica a punti prendendosi quella maglia ciclamino tanto agognata. La porterà fino a Milano? Per ora Sagan non ci pensa, oggi l'unico obiettivo era di trovare questa vittoria non arrivava al Giro.

00:01:51, 24 minuti fa