Ciclismo

Giro d'Italia - Simon Consonni: "Viviani c'è, la gamba c'è. Ci proveremo"

GIRO D'ITALIA - Simone Consonni spiega il suo ruolo nel treno per Elia Viviani: "Ritmi in salita sono difficili, ma stiamo lavorando bene in Cofidis. Elia c'è, la gamba c'è. Oggi vogliamo vincere".

00:02:01, un' ora fa