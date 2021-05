Ciclismo

Giro d'Italia - Simone Consonni: "Abbiamo spreccato un po' di energie, ma il Giro è lungo"

GIRO D'ITALIA - Niente vittoria per Elia Viviani che è arrivato 3° a Novara, ma Consonni è contento della prestazione di squadra, perché ha visto che la Cofidis c'è. La conformazione del finale non ha aiutato e la squadra francese ha dovuto sprecare molte energie per riprendere la testa del gruppo, e questo ha fatto la differenza nello sprint contro Merlier.

00:00:57, 8 minuti fa