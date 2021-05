Ciclismo

Giro d'Italia - Simone Consonni: "Vogliamo vincere, ci riproveremo con Elia Viviani"

GIRO D'ITALIA - Simone Consonni spiega la caotica volata di Cattolica e il lavoro che han dovuto fare gli uomini della Cofidis per portare Elia Viviani davanti. Ancora un 3° posto? C'è spazio per riuscire a vincere in questo Giro: per Consonni la Cofidis sta lavorando bene.

00:01:08, 24 minuti fa