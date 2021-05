Ciclismo

Giro d'Italia - Stefano Zanatta: "Ogni giorno la Eolo Kometa proverà a vincere una tappa"

GIRO D'ITALIA - Il 2° posto di Gavazzi nella frazione di Guardia Sanframondi è stato un buon punto di partenza per la Eolo Kometa che ha visto Vincenzo Albanese in testa alle classifiche scalatori e della fuga e Lorenzo Fortunato nella classifica giovani. L'obiettivo è provare a centrare un successo di tappa già in questo Giro.

00:02:06, 14 minuti fa