Ciclismo

Giro d'Italia - Valter in controllo, Gaviria cade, vince Lafay: gli highlights dell'8a tappa

GIRO D'ITALIA - Cade Caleb Ewan che si ritira, ma cadranno anche Gaviria, Nibali e Pello Bilbao (che perderà secondi in classifica). Lafay se ne va in fuga, con lui anche Gavazzi e Carboni, ma il duo italiano non può nulla contro il corridore francese che ottiene la sua prima vittoria in carriera. Dietro controlla Valter che porterà per un altro giorno la maglia rosa.

00:04:43, 18 minuti fa