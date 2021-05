Ciclismo

Giro d'Italia - Vincenzo Nibali: "Da me la gente si aspetta un po' troppo"

GIRO D'ITALIA - Vincenzo Nibali ripartirà senza pressioni a questo Giro d'Italia, considerando che corre con una placca a e 11 viti al polso per ridurre la frattura al radio di tre settimane fa. Poi si toglie un sassolino dalla scarpa: "Da me la gente si aspetta sempre un po' troppo. Hanno tante pretese". Ma vuole lasciare il segno: "Non so dove, ma ci proverò".

00:02:35, 39 minuti fa