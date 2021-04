Vincenzo Nibali e per la Trek Segafredo. Appena rientrato dal raduno di Tenerife, il corridore siciliano stava proseguendo il suo allenamento a Lugano, a qualche giorno dall'inizio del Tour of the Alps (con partenza fissata per il 19 aprile). Questa mattina però una caduta per Nibali e gli accertamenti in ospedale hanno evidenziato una frattura del radio del polso destro. Considerando che il Giro d'Italia comincerà Corsa Rosa da Torino ( Brutte notizie pere per la. Appena rientrato dal raduno di Tenerife, il corridore siciliano stava proseguendo il suo allenamento a Lugano, a qualche giorno dall'inizio del(con partenza fissata per il 19 aprile). Questa mattina però una caduta per Nibali e gli accertamenti in ospedale hanno evidenziato. Considerando che ilcomincerà già l'8 maggio , sembra davvero improbabile che il corridore azzurro possa rientrare per essere al via dellada Torino ( il percorso completo ).

Da quanto emerso, Vincenzo Nibali dovrà essere operato nella giornata di giovedì per poi cominciare così la riabilitazione in vista dei prossimi appuntamenti. Il corridore siciliano sarà sicuramente al via del Tour de France per poi preparare la prova olimpica di Tokyo del prossimo luglio.

