Sono state svelate le prime tre tappe del Giro d’Italia 2021. Dopo una lunga attesa, gli organizzatori di RCS Sport hanno alzato il velo sull’inizio della prossima Corsa Rosa, in programma da sabato 8 a domenica 30 maggio. La prima corsa a tappe di tre settimane della nuova stagione scatterà da Torino con una cronometro individuale di nove chilometri. Si resterà in Piemonte anche per le due frazioni successive: la Stupinigi-Novara (173 km) sostanzialmente piatta e adatta per la prima volata di gruppo, la Biella-Canale (187 km) pensata per i finisseur e per eventuali colpi di mano.