Ciclismo

Groenewegen torna, Ewan e Viviani: "Rapporti uguali a prima"

GIRO D'ITALIA - Dylan Groenewegen ha scontato la squalifica di nove mesi dopo aver causato la tremenda caduta di Fabio Jakobsen allo scorso Giro di Polonia e torna in gara proprio al Giro. In vista della prima volata, hanno parlato di lui colleghi dello sprint come Caleb Ewan ed Elia Viviani.

00:00:55, un' ora fa