Ciclismo

L'attacco decisivo di Van der Hoorn: Pellaud non riesce a tenerlo

GIRO D'ITALIA - Taco Van der Hoorn stacca tutti i compagni di fuga e va a vincere in solitaria la terza tappa. Ecco il momento in cui si libera di Pellaud e non viene più ripreso.

00:00:52, un' ora fa