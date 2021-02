È ufficialmente partita la stagione 2021, ma siamo ancora lontani dall'inizio dei Grandi Giri. Il primo che partirà è il Giro d'Italia che ci terrà compagnia dall'8 al 30 maggio (ad oggi sono state svelate solo le prime tre tappe), poi via via il Tour de France e la Vuelta, con in mezzo i Giochi Olimpici di Tokyo. Bisogna programmare bene la propria stagione e alcuni corridori hanno già definito calendario e obiettivi. Proviamo a vedere, tra i big, chi farà cosa. Giro, Tour o Vuelta?

Chi fa il Giro d'Italia?

Dall'8 maggio al via la corsa rosa, arrivata alla sua 104esima edizione. Non ci sarà Tao Geoghegan Hart, il vincitore del Giro 2020 sarà uno dei capitani della Ineos Grenadiers al Tour, mentre per il Giro il team britannico ripartirà da Bernal. Dentro anche Vincenzo Nibali che cercherà il suo 7° podio al Giro, il 12° in carriera in un Grande Giro, prima di cominciare a preparare le Olimpiadi di Tokyo (farà anche una parte del Tour de France). Punteranno alla vittoria finale i vari Vlasov (Astana), Pinot (Groupama-FDJ), Simon Yates (BikeExchange), Mikel Landa (Bahrain Victorious) e, perché no, Remco Evenepoel di ritorno dal bruttissimo infortunio patito al Giro di Lombardia 2020. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutti i capitani e i gregari di maggior rilievo.

I capitani al Giro d'Italia

Capitani Gregari/Vice Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) Ciccone, Brambilla e Mollema Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) Cattaneo e Masnada Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Daniel Martínez, Sosa e Sivakov Mikel Landa (Bahrain Victorious) Damiano Caruso e Pello Bilbao Aleksandr Vlasov (Astana) Tejada Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) Reichenbach Simon Yates (BikeExchange) - Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) Matteo Fabbro e Großschartner Domenico Pozzovivo (Qhubeka Assos) - George Bennett (Jumbo Visma) Foss e Edoardo Affini Marc Soler (Movistar) - Daniel Martin (Israel) Hagen e De Marchi Brandon McNulty (UAE Emirates) Davide Formolo

Chi fa il Tour de France?

Al Tour de France si rinnoverà la sfida tra Roglic e Pogacar come capitato nel 2020, mentre la Ineos Grenadiers schiererà Geraint Thomas, ma non mancheranno le alternative nel team britannico: Carapaz già vincitore del Giro 2019 e Geoghegan Hart già vincitore del Giro 2020. Ci sarà anche il nostro Vincenzo Nibali, anche se il corridore siciliano ha già comunicato che non resterà al Tour fino alla fine per preparare al meglio i Giochi Olimpici di Tokyo. E ci sarà anche il ritorno di Chris Froome che non gareggia al Tour de France dal 2018, quando conquistò il 3° posto nell'anno in cui vinse il Giro d'Italia. Solita bagarre poi nella Movistar: ci sono Enric Mas e Miguel Ángel López: chi fa il capitano?

I capitani al Tour de France

Capitani Gregari/Vice Tadej Pogacar (UAE Emirates) Majka, Davide Fomolo e de la Cruz Primoz Roglic (Jumbo Visma) Kruijswijk, Kuss, Gesink e van Aert Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) Carapaz e Geoghegan Hart Chris Froome (Israel) Daniel Martin, Woods e De Marchi Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) Bauke Mollema Jakob Fuglsang (Astana) Fraile e Ion Izagirre Miguel Ángel López (Movistar) Enric Mas Mikel Landa (Bahrain Victorious) Pello Bilbao e Wout Poels Hugh Carthy (Education Nippo) Uran e Sergio Higuita Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step) - Guillaume Martin (Cofidis) - David Gaudu (Groupama-FDJ) Valentin Madouas Simon Yates (BikeExchange) Lucas Hamilton Wilco Kelderman (Bora Hansgrohe) Konrad e Kämna Nairo Quintana (Arkéa Samsic) Warren Barguil

Chi fa la Vuelta?

Dopo due vittorie consecutive alla Vuelta, questa volta Roglic non dovrebbe essere al via alla corsa spagnola. Il capitano della Jumbo Visma sarà quindi Kruijswijk che sarà seguito da Kuss (prima alternativa), Gesink, il neo acquisto Oomen e il giovane Vingegaard. Dopo il Giro d'Italia, invece, Bernal farà anche la Vuelta in compagnia di Adam Yates e Pidcock, pronti anche loro a fare classifica generale. Diverse punte anche in casa Movistar, con Enric Mas, Valverde, Soler e Miguel Ángel López. La Deceuninck Quick Step andrà con João Almeida in compagnia di Fausto Masnada, mentre la Trek Segafredo proverà a fare classifica per la prima volta con Giulio Ciccone. Non mancherà proprio Pogacar che alla Vuelta 2019 si rilevò al mondo: lo sloveno sarà accompagnato da Majka e David de la Cruz.

I capitani alla Vuelta

Capitani Gregari/Vice Tadej Pogacar (UAE Emirates) Majka, de la Cruz e Matteo Trentin Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Adam Yates e Pidcock Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) Kuss, Gesink, Oomen e Vingegaard Giulio Ciccone (Trek Segafredo) Gianluca Brambilla e Juan Pedro López Enric Mas (Movistar) Miguel Ángel López, Valverde e Marc Soler João Almeida (Deceuninck Quick Step) Fausto Masnada Guillaume Martin (Cofidis) - Rigoberto Uran (Education Nippo) - Felix Großschartner (Bora Hansgrohe) -

