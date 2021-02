Il Giro d'Italia 2021 non avrà il suo padrone alla partenza. Tao Geoghegan Hart, ciclista inglese del Team Ineos-Grenadiers vincitore nel 2020, correrà il Tour de France. Il 25enne britannico volerà in Francia per appoggiare (sulla carta) Geraint Thomas e poi, sei giorni dopo, sarà a Tokyo per la gara Olimpica in linea. La Grande Boucle sarà il quinto grande Giro della carriera di Geoghegan Hart, dopo due partecipazioni al Giro e altrettante alla Vuelta a Espana.