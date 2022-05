Ciclismo

Affini: "Crono esigente, io ci provo. Occhio a van der Poel e Arensman"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Edoardo Affini prima del via della cronometro finale. Il corridore della Jumbo Visma è tra i favoriti per il successo, anche se gli avversari non mancano e le energie rimaste sono poche.

00:01:30, un' ora fa