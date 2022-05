Ciclismo

Affini va forte, ma il gatto di più! Fuoriprogramma nella crono

GIRO D'ITALIA - C'è un protagonista in più nella cronometro di Budapest valida per la seconda tappa. Un gatto, spaventato dal trambusto, attraversa la strada e corre veloce in salita poco prima che transiti Edoardo Affini!

