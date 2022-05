Ciclismo

Albanese: "Tappa a cui tengo molto, darò tutto"

GIRO D'ITALIA - Le parole di Vincenzo Albanese prima del via dell'ottava tappa. Il corridore della Eolo Kometa punta molto su questa frazione, ma non è riuscito ad andare in fuga. la corsa rimane comunque molto aperta e lui potrà giocarsi le sue carte nel finale.

00:01:33, 13 minuti fa