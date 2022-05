Ciclismo

Anticipo di volata: Girmay brucia Demare al traguardo volante

GIRO D'ITALIA - La sesta tappa procede tranquilla, ma il traguardo volante assegna punti importanti per la maglia ciclamino e Biniam Girmay e Arnaud Demare non hanno intenzione di lasciarselo sfuggire. Il francese parte forte, ma l'eritreo non molla e lo passa proprio sulla linea.

00:00:43, 16 minuti fa