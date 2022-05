Ciclismo

Bais, che rischio! Derapata e caduta, ma evita il fossato

GIRO D'ITALIA - Tappa tosta per le salite, ma anche per le discese la 16esima della corsa rosa. Lo sa bene Mattia Bais, che sbaglia una curva dopo il GPM di Goletto di Cadino, va in derapata e vade sui sassi a bordo strada, ma evita di finire nel fossato. E riparte senza conseguenze.

00:00:34, 42 minuti fa