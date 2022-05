Ciclismo

Bouwman primo sul Kolovrat: la maglia blu è in cassaforte

GIRO D'ITALIA - Altra giornata in fuga e altro GPM vinto da Koen Bouwman. Il corridore della Jumbo Visma passa per primo in cima al Kolovrat ed è matematicamente sicuro di tenere la maglia blu. Gli basta arrivare in fondo al Giro per diventare il primo neerlandese capace di vincere questa classifica.

00:00:38, un' ora fa