Budapest-Visegrád. Una frazione tutto sommato pianeggiante, si costeggerà il Danubio fino alla rampa finale di Visegrád. Una tappa, se vogliamo, che ricorda molto il Grand Depart del Tour 2021, quando Si parte! Archiviata la stagione delle Classiche , finalmente si comincia con il Giro d'Italia 2022 e, quest'anno, si partirà dall'estero con le prime tre tappe in terra ungherese . Prima tappa, la. Una frazione tutto sommato pianeggiante, si costeggerà il Danubio fino alla rampa finale di Visegrád. Una tappa, se vogliamo, che ricorda molto il Grand Depart del Tour 2021, quando Alaphilippe batté tutti nel finale di Landerneau . Sarà un po' più facile, ma ci attendiamo subito grande bagarre per prendere la prima maglia rosa dell'edizione 105.

Tappa 1: Budapest-Visegrád, il percorso in 3D

Dove e quando vedere la tappa Budapest-Visegrád in tv e live streaming

La Budapest-Visegrád sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 12:10 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Wladimir Belli. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Si inizia con il Giro 105 e lo si fa dall'estero, con la 14esima partenza fuori dai confini nazionali. Questa volta dall'Ungheria che già avrebbe dovuto ospitare le prime tre tappe del Giro 2021, salvo poi rinviare il tutto causa covid. Non si comincerà con la classica cronometro individuale - quella è prevista per la seconda frazione - ma si parte con una tappa di 195 km che, con ogni probabilità, si chiuderà con una volata per pochi eletti sulla rampa finale di Visegrád. Si perché non ci saranno grosse difficoltà altimetriche per i primi 190 km di questo inizio di Giro, fino all'ingresso a Visegrád. Gli ultimi 5 km sono tutti in salita. Non parliamo dello Zoncolan, ma avremo 5 km al 5% di pendenza media con picco massimo all'8%. Ci sarà la prima occasione per van der Poel di prendersi la maglia rosa?

I favoriti

Caleb Ewan sembra avere qualche chance, ma il favorito numero di giornata è Mathieu van der Poel. È un arrivo, infatti, che non è tanto diverso dal finale di Landerneau che fu teatro della prima tappa del Tour dello scorso anno (con VDP che era favorito proprio in quel frangente). È anche un'occasione per prendere subito la maglia rosa e il neerlandese è carichissimo per aggiungere anche questa alla sua collezione. Occhio però a Valverde che su queste salite può sempre piazzare il colpo vincente, quello dell'Embatido. E la gamba sembra anche averla per come ha pedalato L'arrivo in salita, anche se per pochi km, esclude gran parte dei velocisti puri dalla rincorsa per la vittoria. Solosembra avere qualche chance, ma il favorito numero di giornata è. È un arrivo, infatti, che non è tanto diverso dal finale di Landerneau che fu teatro della prima tappa del Tour dello scorso anno (con VDP che era favorito proprio in quel frangente). È anche un'occasione per prendere subito la maglia rosa e il neerlandese è carichissimo per aggiungere anche questa alla sua collezione. Occhio però ache su queste salite può sempre piazzare il colpo vincente, quello dell'. E la gamba sembra anche averla per come ha pedalato alla Freccia Vallone

Caleb Ewan, ma ci sono altri corridori veloci che su questa salita possono fare bene. Da Girmay, Albanese che si è piazzato alla Milano-Sanremo. Non male come arrivo anche per Diego Ulissi, anche se il corridore toscano ama dei finali ancora più duri. Démare? Su questa salita può anche farcela. Cort Nielsen? Sarebbe un arrivo adatto per lui, ma rientra solo adesso da un infortunio. Stiamo a vedere. Come detto, in seconda battuta, abbiamo, ma ci sono altri corridori veloci che su questa salita possono fare bene. Da vincitore della Gand durante l'inverno , adche si è piazzato alla Milano-Sanremo. Non male come arrivo anche per, anche se il corridore toscano ama dei finali ancora più duri.? Su questa salita può anche farcela.? Sarebbe un arrivo adatto per lui, ma rientra solo adesso da un infortunio. Stiamo a vedere.

Non è da escludere, però, che a muoversi siano già gli uomini di classifica. Almeida, Bilbao, Bardet potrebbero subito piazzare il colpaccio per lanciare un segnale. E su questa salita proveranno subito a guadagnare qualche secondo con gli abbuoni. Non sono da escludere delle loro azioni già ai piedi di Visegrád.

Van der Poel, Valverde *****

Girmay, Caleb Ewan, Albanese, Ulissi ****

João Almeida, Pello Bilbao, Bardet, Cort Nielsen, Démare ***

Vendrame, Narváez, Valter, Tulett, Simon Yates, Vansevenant **

Fiorelli, Felline, Consonni, Nizzolo, Gaviria, Ballerini, Theuns, De Marchi *

Info utili

-Orario di partenza: 12.40;

-Orario d'arrivo: tra le 17.26 e le 17.00;

-Lunghezza: 195 km;

-Dislivello: 900 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

